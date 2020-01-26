Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев подвел итоги чемпионата Европы для российских спортсменов. Они завоевали 10 медалей, 4 из них — золотые.

— На Чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце российские фигуристы впервые с 2006 года завоевали все четыре золотые медали, а в общей сложности — 10 наград из 12, — написал Валуев в своем Instagram. — Просто молодцы!