Кондратюк исполнил три четверных в произвольной программе на чемпионате Европы

Чемпион России Марк Кондратюк исполнил три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы.

Он прыгнул четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной аксель + двойной тулуп с ошибкой на приземлении, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, четверной сальхов, каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Его общий результат — 286,56 балла. На данный момент он занимает первое место.