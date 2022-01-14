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14 января, 22:48

Кондратюк исполнил три четверных в произвольной программе на чемпионате Европы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Чемпион России Марк Кондратюк исполнил три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы.

Он прыгнул четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной аксель + двойной тулуп с ошибкой на приземлении, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, четверной сальхов, каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Его общий результат — 286,56 балла. На данный момент он занимает первое место.

Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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