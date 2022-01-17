Навка оценила выступления российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась по поводу результатов российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине.

«Мы забрали все золото и дважды заняли весь пьедестал ЧЕ. Ребята, от души поздравляю, так держать!

Невероятно приятно смотреть на такие потрясающие результаты наших фигуристов на ЧЕ, это вселяет в нас уверенность в развитии этого спорта у нас и гордость за наше фигурное катание перед всем миром!

Отдельные аплодисменты и слова благодарности всему тренерскому составу наших ребят!" — написала Навка в Instagram.

Первое место заняла Камила Валиева, по сумме выступлений она набрала 259,06 балла. Второй стала Александра Трусова, Анна Щербакова заняла третье место.