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Сегодня, 12:20

Навка оценила выступления российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине

Виктория Кравченко
Татьяна Навка.
Фото РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась по поводу результатов российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине.

«Мы забрали все золото и дважды заняли весь пьедестал ЧЕ. Ребята, от души поздравляю, так держать!

Невероятно приятно смотреть на такие потрясающие результаты наших фигуристов на ЧЕ, это вселяет в нас уверенность в развитии этого спорта у нас и гордость за наше фигурное катание перед всем миром!

Отдельные аплодисменты и слова благодарности всему тренерскому составу наших ребят!" — написала Навка в Instagram.

Первое место заняла Камила Валиева, по сумме выступлений она набрала 259,06 балла. Второй стала Александра Трусова, Анна Щербакова заняла третье место.

Фигурное катание
Татьяна Навка
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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