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Сегодня, 20:11

Роднина — о чемпионате Европы-2024: «Что там смотреть?»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала «СЭ» будет ли смотреть чемпионат Европы-2024.

«Буду ли я смотреть чемпионат Европы? Скорее всего, нет. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то? Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпийских игр был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестерками», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию пройдет в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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