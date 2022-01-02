Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований и состав сборной России

С 10 по 16 января в Таллине в спортивном комплексе «Тондираба» пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года.

Турнир во второй раз примет столица Эстонии. Спортсмены будут выступать в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Кипр), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2021 года.

Расписание соревнований

12 января

Мужчины, короткая программа

12.50

Пары, короткая программа

19.45

13 января

Женщины, короткая программа

12.15

Пары, произвольная программа

20.00

14 января

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Мужчины, произвольная программа

19.00

15 января

Танцы на льду, произвольный танец

14.35

Женщины, произвольная программа

19.30

16 января

Показательные выступления

16.30

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов