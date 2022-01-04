Чемпионат Европы по фигурному катанию: где и когда пройдет
Турнир во второй раз примет столица Эстонии. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Тондираба».
В июне 2019 года в итальянской столице Риме на конгрессе ИСУ поступило шесть заявок на чемпионат Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были финские города Эспоо и Хельсинки, столица Болгарии София, британский город Шеффилд, а также чешский город Острава. Эстония во второй раз получила право на проведение континентального чемпионата.
Спортсмены будут выступать в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования будут проходить 4 дня.
12 января
Мужчины, короткая программа
12.50
Пары, короткая программа
19.45
13 января
Женщины, короткая программа
12.15
Пары, произвольная программа
20.00
14 января
Танцы на льду, ритм-танец
13.00
Мужчины, произвольная программа
19.00
15 января
Танцы на льду, произвольный танец
14.35
Женщины, произвольная программа
19.30
16 января
Показательные выступления
16.30
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