Чемпионат Европы по фигурному катанию: где и когда пройдет

С 10 по 16 января в Таллине пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года.

Турнир во второй раз примет столица Эстонии. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Тондираба».

В июне 2019 года в итальянской столице Риме на конгрессе ИСУ поступило шесть заявок на чемпионат Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были финские города Эспоо и Хельсинки, столица Болгарии София, британский город Шеффилд, а также чешский город Острава. Эстония во второй раз получила право на проведение континентального чемпионата.

Спортсмены будут выступать в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования будут проходить 4 дня.

12 января

Мужчины, короткая программа

12.50

Пары, короткая программа

19.45

13 января

Женщины, короткая программа

12.15

Пары, произвольная программа

20.00

14 января

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Мужчины, произвольная программа

19.00

15 января

Танцы на льду, произвольный танец

14.35

Женщины, произвольная программа

19.30

16 января

Показательные выступления

16.30

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