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28 января, 00:20

Европейские фигуристы ответили одной фразой на вопрос о возвращении россиян на международную арену

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Маттео Риццо, Адам Сяо Хим Фа и Лукас Бричги.
Фото AFP

Корреспондент «СЭ» задал вопрос о решении МОК вернуть российских спортсменов на международную арену на пресс-конференции после чемпионата Европы в Эспоо (Финляндия).

Француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Маттео Риццо и швейцарец Лукас Бричги долго советовались с модератором, по-видимому, из-за плохого качества связи, затем за всех ответил Риццо: «Мы сейчас довольны нашими соревнованиями. (Дословно по-английски звучало так: We are happy with our competition right now)».

МОК анонсировал возвращение россиян на особых условиях 25 января. В случае участия российских фигуристов на чемпионате мира в марте туда смогут заявиться только по одному спортсмену или паре в каждом виде.

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Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Лукаш Бричги
Маттео Риццо
МОК
307
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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