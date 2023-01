Европейские фигуристы ответили одной фразой на вопрос о возвращении россиян на международную арену

Корреспондент «СЭ» задал вопрос о решении МОК вернуть российских спортсменов на международную арену на пресс-конференции после чемпионата Европы в Эспоо (Финляндия).

Француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Маттео Риццо и швейцарец Лукас Бричги долго советовались с модератором, по-видимому, из-за плохого качества связи, затем за всех ответил Риццо: «Мы сейчас довольны нашими соревнованиями. (Дословно по-английски звучало так: We are happy with our competition right now)».

МОК анонсировал возвращение россиян на особых условиях 25 января. В случае участия российских фигуристов на чемпионате мира в марте туда смогут заявиться только по одному спортсмену или паре в каждом виде.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — смотрите в Okko!