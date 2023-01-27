Француз Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Европы-2023

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Европы-2023 по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия).

Спортсмен по сумме двух программ получил 267,77 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо, набравший 259,92 балла. На третьей строчке Лукас Бричги из Швейцарии — 248,01 балла.

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, тренировавшийся перед турниром под руководством Этери Тутберидзе, занял 6-е место (230,83 балла).

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Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 267,77 балла

2. Маттео Риццо (Италия) — 259,92

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 248,01

4. Кевин Аймо (Франция) — 240,92

5. Денис Васильев (Латвия) — 236,35

6. Даниэль Грассль (Италия) — 230,83

7. Ника Эгадзе (Грузия) — 220,65

8. Михаил Селевко (Эстония) — 218,30

9. Андреас Нордебак (Швеция) — 212,95

10. Габриэле Франджипани (Италия) — 211,62

11. Маурицио Цандрон (Австрия) — 207,68

12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) — 205,19

13. Марк Городницкий (Израиль) — 202,34

14. Вальтер Виртанен (Финляндии) — 198,28

15. Никита Старостин (Германия) — 197,97

16. Морис Квителашвили (Грузия) — 194,59

17. Владимир Самойлов (Польша) — 191,59