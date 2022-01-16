Дочери Тутберидзе вручили торт в честь дня рождения на катке чемпионата Европы. Фото
Российскую фигуристку Диану Дэвис необычным образом поздравили с днем рождения во время показательных выступлений чемпионата Европы в Таллине.
В конце гала-шоу Дэвис, которой исполнилось 19 лет, вынесли праздничный торт со свечкой. Торт вручал латвийский фигурист Денис Васильев.
Диане Дэвис вручили торт в честь дня рождения.
Фото «СЭ»
Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин заняли седьмое место на чемпионате Европы. Первоначально их не было в списке участников показательных выступлений. Однако из-за снятия итальянской пары Гиньяр/Фаббри их добавили в списки.
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