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Сегодня, 18:59

Дочери Тутберидзе вручили торт в честь дня рождения на катке чемпионата Европы. Фото

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Диане Дэвис вручили торт в честь дня рождения.
Фото «СЭ»

Российскую фигуристку Диану Дэвис необычным образом поздравили с днем рождения во время показательных выступлений чемпионата Европы в Таллине.

В конце гала-шоу Дэвис, которой исполнилось 19 лет, вынесли праздничный торт со свечкой. Торт вручал латвийский фигурист Денис Васильев.

Диане Дэвис вручили торт в честь дня рождения. Фото "СЭ"
Диане Дэвис вручили торт в честь дня рождения.
Фото «СЭ»

Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин заняли седьмое место на чемпионате Европы. Первоначально их не было в списке участников показательных выступлений. Однако из-за снятия итальянской пары Гиньяр/Фаббри их добавили в списки.

Диана Дэвис
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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