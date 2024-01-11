Чемпионат Европы: расписание и где смотреть трансляции 11 января
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 14 января
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 14 января в литовском Каунасе. В программе второго соревновательного дня: произвольная программа у спортивных пар и короткая программа у женщин. Публикуем расписание ЧЕ на 11 января. Время начала — московское.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2024
11 января, четверг
14.15. Короткая программа, женщины.
20.00. Произвольная программа, спортивные пары.
Трансляцию выступлений в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис Okko Sport. Изначально планировалось, что турнир примет Будапешт (Венгрия) в период с 22 по 28 января, но страна отказалась от проведения.
Кто из бывших россиян примет участие в турнире, читайте в нашем материале.
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