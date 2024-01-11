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Чемпионат Европы: расписание и где смотреть трансляции 11 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 14 января в литовском Каунасе. В программе второго соревновательного дня: произвольная программа у спортивных пар и короткая программа у женщин. Публикуем расписание ЧЕ на 11 января. Время начала — московское.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2024

11 января, четверг

14.15. Короткая программа, женщины.

20.00. Произвольная программа, спортивные пары.

Трансляцию выступлений в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис Okko Sport. Изначально планировалось, что турнир примет Будапешт (Венгрия) в период с 22 по 28 января, но страна отказалась от проведения.

Кто из бывших россиян примет участие в турнире, читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: медальный зачет, календарь, новости, статьи и спортсмены и команды

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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