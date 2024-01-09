Чемпионат Европы по фигурному катанию: кто из бывших россиян выигрывал золото и другие медали
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 8 по 14 января в Каунасе, Литва. Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения. Однако на чемпионате Европы выступит ряд российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. Всего в турнире появятся 24 участника, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров.
Среди бывших россиян, ранее сменивших спортивное гражданство, были те, кто сумел завоевать медали или даже выиграть европейское первенство за другую страну.
Сменившие спортивное гражданство российские призеры и победители чемпионата Европы:
- Марина Анисина. Завоевывала золото (2 раза — 2000, 2002), серебро (2 раза — 1999, 2001) и бронзу (1998) за сборную Франции в паре с Гвендалем Пейзера.
- Максим Ставиский. Завоевывал серебро (2 раза — в 2003 и 2004 году) и бронзу (2007) в паре с Албеной Денковой за Болгарию.
- Анастасия Губанова. Выиграла чемпионат Европы в 2023 году за сборную Грузии.
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29 дек 2023 18:30
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