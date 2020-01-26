Анна Щербакова: «В жизни я очень эмоциональная, могу заплакать из-за мелочи»

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, завоевавшая серебро на чемпионате Европы, отметила, что несколько расстроена из-за неудач на прыжках в произвольной программе.

— Эмоции смешанные, но немного расстроена из-за недокрута на четверном флипе, а на сольном четверном лутце ошибка случилась скорее из-за усталости, физически сил немного не хватило, успело, — сказала Щербакова. — Пока не понимаю своих эмоций, потому что места тоже важны. Всегда на позитиве и спокойная? Я очень эмоциональная в жизни и могу расплакаться из-за мелочи. (Екатерина Беспалова)