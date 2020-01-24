Алиев рассказал, что делал ночью после победы на чемпионате Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, как провел ночь после победы на чемпионате Европы.

— Я позвонил домой, трубку отец взял. Говорю: «Ну чего, где вы там, але?» А он, слышу, с комом в горле: «Сынок, не могу говорить. Я спать», — цитирует ТАСС Алиева. — И слышу мама на заднем фоне плачет. Мой первый тренер Вячеслав Евгеньевич Максимов — он тоже у нас дома был. Он сейчас детишек в Ухте тренирует, живет у нас. Мама кричит: «Евгенич тоже плачет».

Отец не любит показывать, что у него внутри происходит. Но я понимаю — там безумное счастье, а снаружи онемение. Они не могут понять, что происходит.

С утра снова маме позвонил: «Ну что, рады?» Она в школе, в столовой: «Димка, папа до сих пор в слезах ходит». Это так приятно — радовать семью.

— Как провели ночь после произвольной программы? Удалось уснуть?

— Я приехал примерно в час ночи, потому что был допинг-контроль. Меня встретил мой сосед Джон (Гурейро) с объятиями и поздравлениями. Пересмотрел еще раз свой прокат и уснул. Вот и все (смеется).

— Так просто? И не было ничего необычного?

— Вообще было. Я понял, что оставил телефон в автобусе, потерял. Списался с Татьяной Фладе (пресс-атташе Международного союза конькобежцев), был такой небольшой нервяк. Потому что у меня два телефона, один из них — для своих, для родных. И как раз его я и потерял. Очень хотелось получить тепло от родных. Но в итоге он нашелся, слава богу, что все хорошо. Я уснул, проснулся и узнал, что он нашелся.