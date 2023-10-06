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Сын Конюхова описал фильм об отце: «Это история про вдохновение. Дебильные ментовские сериалы надоели»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Федор и Оскар Конюховы.
Фото из личного архива Федора Конюхова

Глава экспедиционного штаба Федора Конюхова его сын Оскар в интервью «СЭ» рассказал о фильме «Повелитель ветра», посвященном кругосветному путешествию на воздушном шаре. Он вышел на экраны 5 октября.

— Кино скорее нишевое, не Голливуд?

— Это как раз Голливуд, блокбастер! И мы рассчитываем на кассовые сборы. Хорошо бы за миллиард перевалить по сборам. Это мое личное мнение неспециалиста.

— У вас хорошие конкуренты — «Барби», «Оппенгеймер» постепенно стали полуподпольно показывать.

— И хорошо. Мы всегда работаем в условиях конкуренции. Мировые рекорды в других условиях не ставятся. Иначе зачем облетать Землю на шаре за 11 дней? Можно за 365.

Но в конце фильма есть документальные кадры, это как раз очень сильно, придает значимость, историчность события. Сам он художественный, но базируется на реальной истории. На музыкальное сопровождение обратите внимание — легендарный Алексей Рыбников. Не хуже Ханса Циммера из прекрасного «Интерстеллара». Мне вот неинтересны сериалы про ментов и бабушек легкого поведения. Это дебилизация населения, в обществе деградация идет. Я хочу потратить два часа на вдохновение — поэтому Нолан тоже по-своему гений. В «Интерстелларе» думают о черных дырах, кротовых норах, перемещениях между галактиками. Это интересно. А кого пристрелили, побили, обокрали... Слушайте, ну мы на это в 1990-х уже смотрели. Хорош уже.

— Но рейтинги у ментовских сериалов есть.

— Это говорит об уровне людей, которые их смотрят. Ну и тех, кто снимает. «Повелитель ветра» — про другое. Не буду спойлерить, но каждый найдет свою тему — взаимоотношения большой команды, отца и сына, сама история, когда под флагом России объединились люди из разных стран, которых собрали не деньги, а идея — облететь земной шар быстрее всех с первой попытки.

Федор Конюхов и&nbsp;его воздушный шар. «Дебильные ментовские сериалы достали. История Конюхова — про достигаторство, которого в России не хватает». На экраны выходит новый фильм Бондарчука

Федор Конюхов
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