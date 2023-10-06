Сын Федора Конюхова рассказал о его отношении к смерти

Глава экспедиционного штаба известного путешественника Оскар Конюхов в интервью «СЭ» рассказал о том, что отец уже подготовил себе могилу в деревне в Тульской области. Федору Конюхову сейчас 72 года, он продолжает свои экспедиции.

— Отношение к смерти после всех этих путешествий меняется?

— У отца в его деревне в Тульской области, которую он строит с 2015 года, уже выкопана могила, засыпана песком. Он говорит: «Вот умру зимой — людям же долбить неудобно. Я уже сам выкопал, положил туда бутылочку коньяка. Ребята будут работать, докопаются — им будет приятно». Так что он мысленно к смерти готов. Он вообще говорит: «Удивительно, что в 72 года я еще с вами». Большинство тех, кто занимался такими проектами, уже не с нами. А уйдем мы все из этой жизни, но как и что оставим после себя?

Он мне недавно в машине говорит: «Я тут встречался с мужиком, у него соляные шахты, 300 метров глубина». Я уже напрягаюсь за рулем. «Мысль есть — вы меня туда спускаете, и я живу там как спелеолог и пишу картины в темноте». В 72 года. Уверен, кто-то будет недовольно восклицать: «Кому это надо, а в чем прикол?» Если ты спрашиваешь, в чем прикол, ты точно не член нашей команды. Нам такие не нужны.