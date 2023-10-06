Оскар Конюхов: «Федор позвонил: «Сынок, из этой передряги я уже не выберусь»

Сын известного путешественника Федора Конюхова Оскар в разговоре с «СЭ» рассказал, как его отец едва не погиб при облете вокруг Земли на воздушном шаре в 2016 году.

Этому посвящен фильм «Повелитель ветра», вышедший на экраны российских кинотеатров 5 октября.

— Федор полетел на воздушном шаре вокруг света и поставил рекорд по скорости, облетел нашу планету за 11 дней. Фильм про эту историю. А я был директором полета. И у меня после показа спрашивали: «Как ты вообще все это пережил?» А я показал на седые волосы. Потому что тогда были такие сложные моменты, что мы уже мысленно прощались с Федором.

— Расскажите.

— Например, над Индийским океаном была реальная опасность попасть в грозовой фронт. Он позвонил, сказал: «Сынок, из этой передряги я уже не выберусь». Вот это стало самым трудным эпизодом для меня как менеджера и сына. Мы и так полторы недели не спали в нашем центре в Австралии, так, только на диванчик прилечь.

Тогда после разговора с отцом (как нам казалось — последним) я вышел на улицу подышать. Не хотел смотреть показания высотомера, когда цифры стремительно уменьшаются. Федор сказал, что это конец, он включит аварийный буй. Минут через десять меня зовут помощники, говорят: «Звонил Федор — он прорвался на чистое небо». Смог обрулить грозовые облака, щель появилась, «окно» — он в нее сквозанул, за спиной у него буря, а он уже в хорошей погоде. Выжил. А мы уже успели связаться с австралийскими спасательными службами.