Российские серфингисты выступят на чемпионате мира в США под флагом страны

Вице-президент представительства Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) в России Мария Жалкина рассказала, что российские спортсмены выступят в США под флагом страны.

23 июля в Москве проходят международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Финалисты пройдут на турнир, который состоится в США с 6 по 8 октября.

«Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом страны. Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксерфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранен по национальному признаку», — цитирует Жалкину ТАСС.

Международные соревнования по серфингу проводятся под эгидой Международной ассоциации серфинга (ISA)