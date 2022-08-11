Федерация скалолазания России еще изучает возможность подачи иска в CAS на отстранение

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что организация все еще изучает возможность подачи апелляции на решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований в Спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду неясности перспектив удовлетворения иска.

«Международная федерация дала ответ, что вопрос по процедуре отстранения не их, апелляционная комиссия этим не занимается, нужно обращаться в CAS, — приводит слова Бычкова ТАСС. — Мы посоветовались с нашими коллегами из Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, пока гарантий положительного результата нам, к сожалению, никто не дал. В CAS мы апелляцию не подавали, ведем переговоры с президентом международной федерации. Мы пока изучаем вопрос подачи иска в CAS, но на данный момент преимущество этого действия и конечный результат непонятны».

2 марта Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в России и Белоруссии.