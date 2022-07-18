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Сегодня, 16:07

Российские спортсмены допущены к участию в чемпионате мира по вейксерфингу

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские вейксерфингисты смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин.

«Международная ассоциация вейксерфинга настаивает на том, чтобы спорт остался вне политики, и, соответственно, считает, что в такие сложные времена нужно строить мостики, а не сжигать их. Они готовы проводить соревнования в России, это их принципиальная позиция. Недавно были соревнования на Кипре, где участвовали и наши, и украинцы», — сказал Вдовин.

Вейксерфинг не является олимпийским видом спорта, турниры по вейксерфингу проходят под эгидой Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA).

Чемпионат мира по вейксерфингу пройдет в США с 6 по 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/15244607
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