Лучшая британская теннисистка-парница Мур съела «мясо с допингом»

Уроженка Гонконга уверяет, что является «чистой спортсменкой», несмотря на положительный тест на стероиды.

Британская теннисистка Тара Мур временно дисквалифицирована из-за положительного теста на допинг. В организме 29-летней спортсменки, недавно участвовавшей в Открытом чемпионате Франции, нашли метаболиты запрещенных стероидов — нандролона и болденона. Злополучный анализ был сдан в апреле этого года во время турнира в Колумбии. Сама теннисистка, которая сейчас является лучше парницей Соединенного королевства, уверяет, что «никогда сознательно не принимала допинг» и надеется отстоять свое честное имя. Примеров оправданий по аналогичным делам довольно много. Так колумбийский парник Роберт Фара два года назад избежал наказания за болденон, доказав, что съел на родине «зараженную говядину».

Болельщики закричал с трибуны, что я — «с***»

«Я обязательно разберусь, откуда в моих анализах взялось запрещенное вещество, — пообещала Тара в обращении к болельщикам в соцсетях. — С нетерпением жду возможности доказать, что я чистый спортсмен. Я глубоко опечалена временным отстранением и надеюсь вернуться на корт как можно скорее». Как бы то ни было, Мур теперь точно пропустит Уимблдон, который яростно пыталась защитить от санкций WTA, наложенных из-за недопуска россиян и белорусов. «Кто-нибудь может мне объяснить, как Совет игроков WTA (который должен представлять игроков) проголосовал за лишение «Уимблдона» очков и даже не спросил ни одного игрока не из Совета?», — возмущалась уроженка Гонконга.

Мур сейчас является 83-й ракеткой мира в парном разряде. В личном рейтинге она никогда не поднималась в первую сотню, но, тем не менее, является достаточно известной спортсменкой. Сравнительно недавно она сделала резонансное заявление об оскорблениях с трибун во время выступления на Уимблдоне в прошлые годы. Один из болельщиков выкрикнул, что Тара — «с***», а организаторы отказались удалять его со стадиона, несмотря на просьбу спортсменки. На том самом злополучном турнире WTА-250 в Боготе Мур в паре с американкой Эминой Бекташ дошла до финала. Так что финансовые потери в случае аннулирования результатов будут серьезными. Второй круг парного разряда «Ролан Гаррос» — это тоже серьезно.

Весомые доказательства

За нандролон с болденоном британке полагается четыре года дисквалификации, особенно, если она будет упорствовать и вскрывать пробу «В». Однако перед глазами судей будет кейс колумбийского теннисиста Роберта Фара, который в 2020 году сумел отбиться от аналогичных обвинений. Победитель Уимблдона и Открытого чемпионата США в парном разряде заявил, что его положительный внесоревновательный тест на болденон, сданный в городе Кали 17 октября 2019 года, был вызван съеденным накануне мясом коровы, в рацион которой фермерами были включены стероиды. Правоту спортсмена частично подтверждало сравнительно небольшое содержание допинга в анализах.

Но главное — Фара удалось привести и другие весомые доказательства. Все участники семейного обеда в доме матери спортсмена подтвердили, что накануне тестирования спортсмен ел мясо. Нашлись документы, подтверждающие покупку куска говядины силомильо в местном супермаркете. В магазине назвали поставщика — мясоперерабатывающий завод на севере Колумбии. А представители этого завода подтвердили — на животноводческих фермах в этом регионе продолжают использовать стероиды, несмотря на формальный запрет на подобные методы. Ранее ВАДА предупреждало спортсменов, чтобы они были «крайне осторожными» с колумбийским мясом. Но Роберта, который круглый год путешествует по всему миру и не сталкивается с этим «опасным» продуктом постоянно, было решено простить.

Адвокаты бессильны

Колумбийский теннисист отделался выговором и продолжил карьеру. Однако Таре Мур, которая не является в Боготе «местной», будет очень тяжело раздобыть столь подробные свидетельства и расследовать всю цепочку поставок. Ведь даже колумбийцам, попавшимся на болденоне, не всегда удается добиться оправдания, ссылаясь на мясо. Так перед Олимпиадой в Токио звездный трековый велогонщик Фабиан Пуэрта, несмотря на все усилия адвокатов, получил четыре года дисквалификации. В 2018 году аналогичное наказание было вынесено в отношение мексиканского теннисиста Сесара Рамиреса. Этот спортсмен пытался доказать «непреднамеренное употребление» через CAS, но только потерял время и деньги.

Применение болденона в спорте фиксируется с начала 1990-х — в основном в бодибилдинге и в смешанных единоборствах, где критична мышечная масса. Например, на этом препарате попадался российский боец Иван Штырков. Правда, он уверял, что делал инъекции стероида для укрепления связок и суставов при лечении травмы колена и делал это задолго до того, как оказался в программе тестирования. Но болденон якобы на долгое время задерживается в организме, несмотря на завершения курса лечения. Как бы то ни было, препарат этот серьезный, и в случае его больших концентраций в пробе Таре Мур, британке придется очень непросто.