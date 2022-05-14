Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?

Национальные антидопинговые службы Индии усилили тестирование и обнаружили огромное количество нарушителей.

Помните историю, как на Олимпийских играх в Токио сборная Белоруссии по легкой атлетике не могла набрать состав на женскую эстафету 4х400 м, так как двое спортсменок остались дома из-за недостаточного количества сданных внесоревновательных допинг-тестов?

ВАДА требовало, чтобы каждый участник Игр сдал минимум три внесоревновательные пробы в течение года до старта Игр. Конечно, эти требования распространялись не только на белорусов. Такие же критерии были и для россиян, и для украинцев, и для кенийцев. Но все равно почему-то не для всех.

Так, внезапно выяснилось, что в составе сборной Индии на тех же Олимпийских играх выступала спортсменка, которая вообще не сдавала внесоревновательных проб в течение трех лет (!!!) перед Играми. Просто — ни одной пробы. При этом Сима Пуния Антил беспрепятственно вышла в сектор для метания диска. Отстранять ее от соревнований никто и не думал.

Индия — на третьем месте в мире по числу допингеров

Согласно отчету ВАДА за 2019 год (последний из опубликованных на данный момент), Индия занимает уверенное третье место в мире по числу положительных допинг-проб. 17 процентов всех допингеров мира родом из Индии. Впереди только Россия (19 процентов) и Италия (18). Для сравнения: Бразилия на четвертом месте — всего 9 процентов.

При этом по количеству взятых в течение года проб — около 4 тысяч — Индия не входит даже в топ-10 самых тестируемых стран. В России за тот же период были взяты 9,5 тысячи проб, и это с учетом всех ограничений в работе РУСАДА. В США и Великобритании — больше 10 тысяч, в Германии — 15, в Италии — 8,5 тысячи. Если даже при таком низком уровне тестирования страна уверенно входит в топ-3 самых допинговых, можно себе представить, что будет, если тестирование усилится.

Собственно, этот процесс сейчас и происходит. ВАДА в довольно мягкой форме, но все же указывает индийцам, что пора бы навести на своей территории порядок. Потому что сейчас там этим даже не пахнет. В Индии творятся такие дела, какие для развитого в спортивном смысле мира остались в лучшем случае в 1980-х.

Вот, например, история той же Пуния Антил. Она лучшая в Индии в метании диска, так что национальное антидопинговое агентство прилежно внесло ее в список внесоревновательного тестирования. Вот только незадача: по информации местной прессы, Пуния Антил тренируется в России. В нормальной ситуации ничего бы не стоило договориться с РУСАДА или международными агентствами тестирования и прислать к ней допинг-офицера за пробой в любую точку земного шара.

Но в Индии, похоже, не в курсе, что так можно. Так что Пуния Антил искали три года и не нашли. Она дважды сдавала пробы на соревнованиях, где выступала, но дважды за три года — это тоже тот еще контроль. А потом спокойно поехала на Игры в Токио и заняла там 16-е место. Сдавала ли она пробы на самой Олимпиаде — неизвестно.

Пропавшая бегунья

Есть еще дикий случай с бегуньей на 400 метров Айшварьей Мишра. В начале апреля она победила на местном турнире с результатом 51,18. Для Индии это отличные секунды, с таким результатом Мишра могла бы быть в призах и на чемпионате России. Так что ее незамедлительно включили в состав на чемпионат мира, который пройдет в июле в США. А заодно — и в национальный пул внесоревновательного тестирования.

И вот тут начались чудеса. Мишра просто исчезла. Проигнорировала приглашение на сбор команды в Турции. Ее телефон отвечал, что «абонент недоступен». Тренер уверял, что тоже с ней не общается. Хотя наставник — простое совпадение — в данный момент продолжает отбывать восемь лет допинговой дисквалификации, полученной в 2016-м. Формально он к Мишре не имеет никакого отношения, просто «иногда дает советы». Так что наказывать за запрещенное сотрудничество его не собираются.

Самое удивительное, что Мишре ничто не мешает в конечном счете выступить на чемпионате мира. Вполне рабочий вариант: потянуть время еще месяц-другой, потом появиться и поехать в США. Если даже у нее успеют взять до отъезда хотя бы одну пробу, внезапным такое тестирование точно не назовешь. А никаких наказаний за то, что ты не берешь трубки и не приезжаешь на сбор, не предусмотрено. Ведь Мишра пока не в пуле и не обязана предоставлять никаких сведений о себе.

Так что борьба с допингом в мире только кажется беспощадной. В реальности лазеек пока остается более чем достаточно.