Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. В это время российские спортсмены не смогут выступать с национальным флагом и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

В этот срок из самых крупных соревнований должны пройти летние и зимние Олимпиады в Токио (Игры перенесены с 2020-го на 2021 год) и Пекине-2022, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре (куда сборная еще должна пройти отбор).

При этом санкции не затронут уже доверенные России соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира. Это также касается как Евро-2020 и финала Лиги чемпионов, так и чемпионата мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге, который может быть проведен без ограничений.

Также РУСАДА обязали выплатить ВАДА 1,27 миллиона долларов компенсации расходов.

Процесс CAS был отложен с весны из-за пандемии коронавируса и проходил со 2 по 5 ноября 2020 года в Лозанне (Швейцария). Помимо ВАДА в роли истца и РУСАДА в качестве ответчика, третьими сторонами заявились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР), а также Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (ИИХФ) и многие олимпийские чемпионы из летних видов спорта.

ВАДА по итогам своего разбирательства в конце 2019 года обвинило российскую сторону в фальсификации электронной базы Московской антидопинговой лаборатории, которая содержит информацию о тестировании спортсменов с 2013-го по 2015 год. База была передана в распоряжение экспертов ВАДА в январе 2019-го в рамках соглашения о восстановлении РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия в ноябре 2015 года.

К дисквалификации РУСАДА и санкциям к российскому спорту привели два громких расследования независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда о нарушениях в российской легкой атлетике (в ноябре 2015-го) и независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о всем российском спорте (в мае 2016-го). В докладе Макларена были сделаны выводы о допинговой программе до, во время и после зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. По версии канадского профессора, проект в период с 2011-го по 2015 год затрагивал более тысячи спортсменов более чем из трех десятков видов спорта.

Ряд громких дел после санкций ВАДА в отношении российского спорта рассматривались CAS и МОК до, во время и после летних и зимних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 и Пхенчхане-2018.

История суда ВАДА и РУСАДА — в материале «СЭ».