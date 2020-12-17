Что такое нейтральный статус? К чему приговорил Россию спортивный арбитраж

Как будут выступать наши сборные на чемпионатах мира и Олимпиадах в ближайшие два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под собственным флагом. Так выглядит наказание за якобы имевшие место допинговые нарушения нашей страны. Это правило касается всех видов спорта, где международные федерации подписали Всемирный антидопинговый кодекс. То есть на ближайших чемпионатах мира по футболу, хоккею, биатлону, лыжным видам спорта, борьбе, гимнастике и так далее, а также на двух Олимпиадах наши спортсмены будут выступать в статусе «нейтральных» — им запрещено не только называть себя «сборная России», но поднимать свой флаг и петь свой гимн.

Конечно, данный вопрос — политический, и есть вероятность, что на высоком уровне реакция на такой приговор CAS может быть достаточно жесткой, вплоть до отказа от выступления под нейтральным флагом. Возможно, вердикт будет оспорен в швейцарском трибунале. Однако положение о нейтральном статусе уже вступило в силу — международный календарь не остановить. И уже в январе на чемпионате мира по гандболу наша сборная столкнется с тем, что де-юре она больше не представляет Россию. А дальше — чемпионаты мира по биатлону и по лыжным видам спорта, ну и Олимпиада не за горами. В общем, свое отношение к нейтральному статусу надо определять как можно скорее. А для этого желательно понимать, чем конкретно это нам грозит.

Флаг под запретом, бело-сине-красные цвета — нет

Нейтральный статус используется в качестве коллективного наказания для наших спортсменов за «системные допинговые нарушения» страны с 2017 года. Его протестировали на чемпионате мира в Лондоне российские легкоатлеты, а затем испытали на себе спортсмены из Олимпийской сборной России на зимних Играх-2018. Правда, тогда к каждому из соревнований придумывались специальные правила, а сейчас CAS в своем решении оговорил, в чем заключается «нейтральность» на чемпионатах мира и Олимпиадах сразу для всех видов спорта. Конечно, будут еще нюансы в правоприменении — где-то за россиянами будут следить более жестко, а где-то — свозь пальцы. Но если мы согласимся на наказание CAS, то должны будем следовать достаточно жесткой процедуре.

— Флаг РФ, нынешний или предыдущий (то есть, видимо, имеется в виду советский. — Прим. «СЭ»), не должен присутствовать на официальных стадионах или в других зонах проведения соревнований, — говорится в решении CAS. — При этом болельщикам флаг на трибуны приносить не запрещено. Также флаг может присутствовать на форме технических делегатов на Олимпиадах и чемпионатах мира, если это необходимо. Наказывать международные федерации за нарушения правил нейтрального статуса российских спортсменов не будут. Только если не будет доказано, что это нарушение было допущено сознательно.

Форму для выступления спортсменов на чемпионатах мира и Олимпиадах будут утверждать соответствующие международные организации (международные федерации или МОК. — Прим. «СЭ»). Она не должна содержать флага, герба или других национальных символов РФ. Если на форме содержится название «Россия», то на ней же должна быть надпись «нейтральный спортсмен», по размеру не меньшая, чем название страны. При этом форма может быть выполнена в цветах национального флага, вместе или по отдельности. Спортсмены и их персонал не имеют права публично появляться с российским флагом, демонстрировать название страны и другие национальные символы, в том числе на одежде и инвентаре. Это ограничение распространяется на стадионы и другие официальные зоны проведения соревнований.

Новая реальность

Разумеется, можно утешать себя тем, что все и так знают, какую страну на самом деле представляют «нейтралы». И никто не мешает спортсменам даже под санкциями ощущать себя россиянами внутри. Однако российские атлеты, уже испытавшие на себе запреты на гимн и флаг, раньше признавались, что это крайне неприятное чувство — не иметь возможности праздновать, завернувшись в триколор, и молча стоять на пьедестале. Прыгунье в длину Дарье Клишиной в свое время даже запрещали надевать резинку для волос в национальных цветах. А прыгунья с шестом Аксана Гаттаулина однажды использовала вместо флага свое цветастое полотенце — так ей хотелось выглядеть во время триумфа так же, как спортсменки из других стран.

С другой стороны, государственные символы хоть и помогают формированию национального самосознания, но люди, безусловно, намного важнее. Ломать судьбы спортсменов и разрывать отношения с международным спортивным сообществом из-за ситуации с флагом и гимном тоже, наверное, неправильно. Мы можем считать санкции несправедливыми и возмущаться тем, что преследования за старые грехи являются политическими и становятся бесконечными. Но решение принято, и нам надо отталкиваться от реальности — к ней так или иначе придется приспосабливаться.