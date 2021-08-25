Австралийцу простили допинг, но требуют с него 50 тысяч долларов. Скандальная история с призером Олимпиады-2012

Спустя девять лет пловцу Брентону Рикарду удалось доказать, что допинг попал в его организм через загрязненный парацетамол.

Пловец Брентон Рикард оправдан по обвинению в допинге и сохранит бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне в эстафете. Вообще, в австралийском плавании сейчас бум допинговых кейсов с относительно счастливым концом. Еще до Рикарда вдвое сократить свое наказание удалось его коллеге по сборной Шайне Джек. Причем она попалась не на фуросемиде, а на анаболическом стероиде — лигандроле. Изначально Джек дали стандартные четыре года дисквалификации, но потом на ее защиту встала масса звезд во главе с гендиректором USADA Трэвисом Тайгертом.

Джек пошла в суд, который отчасти согласился, что лигандрол попал в ее организм случайно — через загрязненный спортпит. Дисквалификацию скостили до двух лет, и она уже закончилась. Но на борьбу за честное имя Джек потратила более 130 тысяч долларов и к тому же заработала ментальное расстройство. В случившемся она винит МОК и австралийское антидопинговое агентство.

Очень грязный парацетамол

У Рикарда случай вообще уникальный. У пловца нашли фуросемид — лекарство для этого вида спорта абсолютно бесполезное, если только не использовать его для скрытия приема анаболиков. Пловец с ходу признал, что препарат мог попасть в его организм только вместе с загрязненным парацетамолом, который он пил за неделю перед Играми.

Доказать это спустя восемь лет (пробу перепроверили уже в 2020-м, практически на ленточке срока максимального хранения), естественно, невозможно. Похожую версию выдвигали наши легкоатлетки Мария Абакумова и Анна Чичерова — они говорили, что через загрязненный спортпит к ним попали анаболики. Но россиянкам не поверили и отобрали олимпийские медали. Так почему же поверили австралийцу?

История в том, что МОК, похоже, просто ошибся. У Рикарда нашли фуросемид в мизерной концентрации 6 нг/мл. При этом по старым правилам так называемый порог обнаружения, при котором проба считается положительной, составляет 250 нг/мл, а по новым, которые вступили в силу в этом году, — 40 нг/мл. В любом случае у австралийца концентрация в разы ниже. Даже если предположить, что он принял таблетку фуросемида год назад, он бы точно попался раньше, так как регулярно проходил тестирование. И уж наверняка препарат в такой концентрации не дает никакой прибавки в результате.

Как МОК сэкономил себе 50 тысяч долларов

После того как ВАДА этой весной прописала минимальный порог обнаружения в своих правилах, а МОК эти цифры утвердил, дело против Рикарда закрыли. Спортивный арбитраж прекратил его рассматривать, так как МОК отозвал иск.

Чиновники поступили очень дальновидно: если бы дело все же рассмотрели и МОК проиграл, спортсмен мог бы потребовать компенсации судебных издержек. А так по правилам каждая из сторон сама оплачивает свои расходы. Теперь Рикард должен выплатить 50 тысяч долларов. Притом что спортсмен с прошлого года остался без работы. Он работал в одной из структур местной федерации плавания, и естественно, как только появилось обвинение в допинге, он был уволен.

Еще Рикард вынужден был извиняться перед пятью товарищами по команде, которые из-за него чуть не попрощались с олимпийской бронзовой наградой. Австралийцы в Лондоне стали третьими в комбинированной эстафете, притом что Рикард даже не плыл в финале, а только в предварительном заплыве. Брентон считает, что претензии МОК в любом случае навсегда похоронили его репутацию, и сейчас оценивает возможность подать иск о компенсации морального ущерба.

— В нашей стране настолько негативно относятся к допинговым нарушениям, что будучи под подозрением, я не мог даже близко подойти к элитным спортсменам, — заметил Рикард. — Я даже не мог подать резюме ни в одну спортивную структуру, чтобы устроиться на работу. Сейчас все вроде бы позади, но нет никаких гарантий, что моя прежняя жизнь будет восстановлена.