Заместитель гендиректора РУСАДА считает решение ВАДА ожидаемым

Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является ожидаемым, считает гендиректор российской организации Маргарита Пахноцкая. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

— Решение исполкома ВАДА было ожидаемым, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России.

Ранее ВАДА лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.