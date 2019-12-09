Заместитель гендиректора РУСАДА считает решение ВАДА ожидаемым
9 декабря 2019, 13:42
Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является ожидаемым, считает гендиректор российской организации Маргарита Пахноцкая. РУСАДА было лишено статуса соответствия.
— Решение исполкома ВАДА было ожидаемым, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России.
Ранее ВАДА лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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