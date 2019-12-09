Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

Заместитель гендиректора РУСАДА считает решение ВАДА ожидаемым

9 декабря 2019, 13:42

Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является ожидаемым, считает гендиректор российской организации Маргарита Пахноцкая. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

— Решение исполкома ВАДА было ожидаемым, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России.

Ранее ВАДА лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7298765

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир