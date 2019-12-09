Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных. Сегодня ВАДА вынесло ряд жестких санкций в отношении России в связи с подлогом базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

— В отличие от того, что говорилось у нас спортивными властями, изменения в базе данных были. И они были значительными, — сказал Ганус. — Часть данных была удалена непосредственно перед передачей данных ВАДА. Это оказало негативное влияние на расследование ВАДА и не способствует доверию к нашей стороне. По сути, это рецидив. И решение на сегодняшнем исполкоме было единогласным. Антидопинговое движение четко нам дает понять: дальше так жить нельзя. Надо с этим заканчивать.

Когда говорится, что данные хранились на компьютере 2003 года... Такие данные не хранятся на таких компьютерах. Как правило, они хранятся на зеркальных серверах. И не на одной группе. Поэтому во благо национальных интересов призываю провести расследование, найти полные базы — и передать их. У ВАДА ведь они есть. (Владимир Иванов)