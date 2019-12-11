Валентина Матвиенко: «Спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также Россия на этот срок лишилась права проводить крупные международные турниры.

— Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет, — цитирует Матвиенко РИА «Новости».