Валентина Матвиенко: «Спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет»
15:17
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также Россия на этот срок лишилась права проводить крупные международные турниры.
— Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет, — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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