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Валентина Матвиенко: «Спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет»

15:17
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также Россия на этот срок лишилась права проводить крупные международные турниры.

— Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет, — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191211/1562272378.html

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