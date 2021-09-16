ВАДА обвинило 63 спортсмена из-за данных Московской антидопинговой лаборатории

63 спортсмена были обвинены в нарушении антидопинговых правил по итогам перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает «РИА Новости».

По информации источника, санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) подверглись 30 спортсменов, решения еще не вынесены по поводу 33 атлетов.

Исполком ВАДА восстановил полноправный статус РУСАДА в сентябре 2018 года, российское агентство было лишено статуса в ноябре 2015 года. В январе 2019 года в ВАДА сообщили, что эксперты агентства получили данные из базы московской лаборатории, позднее Россию обвинили в манипуляции данными базы. В декабре 2019 года исполком ВАДА признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА, согласно которому российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпиадах под своим флагом до 16 декабря 2022 года.