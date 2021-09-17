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В России вышел первый в мире документальный сериал о допинге

11:13
В России вышел первый в мире документальный сериал о допинге.
В России вышел первый в мире документальный сериал о допинге.

Шестисерийный фильм «Допинг. Всемирная энциклопедия» — первая в мире документалка о допинге и всем, что с ним связано.

Сериал включает полную хронологию допинга: с момента появления в античные времена до громких скандалов современности. Факты о разоблачениях американских суперзвезд Лэнса Армстронга и Мэрион Джонс комментируют непосредственные участники и свидетели тех событий.

Олимпийская чемпионка Игр-1980 в Москве Рика Райниш из ГДР делится трагическими последствиями своего участия в государственной допинговой программе. А бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев признается в сокрытии положительных допинг-проб. Подробные интервью дают авторы докладов про российский допинг — первый президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд и Ричард Макларен.

Отдельная серия рассказывает о судьбе бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. О самом скандальном персонаже последних лет говорят его коллеги, друзья и даже врач-психиатр. Одна из серий посвящена применению допинговых препаратов вне большого спорта — в армии, балете и космосе. А заключительная серия — о допинговых технологиях будущего: корректировке генома, биороботах и искусственной селекции потенциальных чемпионов.

Съемки сериала велись в 10 странах: России, Германии, Франции, Италии, США, Канаде, Швейцарии, Финляндии, Белоруссии и Киргизии. Автор идеи и продюсер сериала — бывший руководитель аппарата «Независимой общественной антидопинговой комиссии» и колумнист «СЭ» Дмитрий Иванов, автор сценария — обозреватель «СЭ» Наталья Марьянчик. Фильм можно бесплатно смотреть в онлайн-кинотеатре «Премьер».

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Олег Шамонаев все материалы автора

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