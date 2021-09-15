Матыцин и президент ВАДА Банька обсудили вопрос восстановления РУСАДА и дальнейшее сотрудничество

Министерство спорта Российской Федерации готово продолжить работать совместно с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в интересах глобального антидопингового движения. Об этом заявил сегодня, 15 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе деловой встречи в Стамбуле с президентом ВАДА Витольдом Банька.

Как подчеркнул Олег Матыцин, Россия уважает решение Спортивного арбитражного суда и делает все необходимое, чтобы к декабрю 2022 года российские атлеты были полноправными участниками любых мировых турниров. Вместе с тем Россия последовательно выступает против принципа коллективной ответственности в отношении спортсменов.

Министр подтвердил, что российская сторона продолжит политику обеспечения операционной и финансовой независимости РУСАДА, что является одним из ключевых условий восстановления полноправного членства РУСАДА в составе всемирного антидопингового регулятора.

«Россия заинтересована в обеспечении стабильности глобальной антидопинговой системы. Для нас важно, чтобы антидопинговая повестка не становилась объектом политических манипуляций, ведь в конечном итоге под угрозой оказываются спортсмены всего мира», — отметил Олег Матыцин.

В ходе встречи также обсуждались практические меры по реализации плана восстановления РУСАДА, подготовка к 8-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны договорились проводить подобные встречи на регулярной основе.