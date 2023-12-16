ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что до сих пор не получили от России обязательный взнос за уходящий год, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Самый большой взнос в организацию за 2023 год внесли США — 3 419 795 долларов.

26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

О том, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства, стало известно 21 сентября.

17 ноября в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.