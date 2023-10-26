Матыцин заявил, что Россия продолжит выполнять обязанности по финансированию ВАДА

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

«Для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО. Россия как крупнейший донор фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать свое участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всем мире», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

21 сентября стало известно, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства. В релизе ВАДА сказано, что Россия еще не заплатила организации 1 миллион 267 тысяч долларов. Остальные крупные плательщики ВАДА внесли свои взносы.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020-го CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

18 сентября этого года сообщалось, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства обсудит процесс восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства кодексу организации. Заседание исполкома состоится 22 сентября в Шанхае.