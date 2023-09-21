Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год

Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз ВАДА.

В тексте заявляется, что Россия еще не заплатила организации 1 миллион 267 тысяч долларов.

Остальные крупные плательщики ВАДА внесли свои взносы. США заплатили 3,419 миллиона долларов — это самая крупная сумма среди всех. Второй по этому показателю является Канада (1,709 миллиона долларов), на третьем месте — Япония (1,502).

Россия делит четвертое место по сумме взноса в бюджет ВАДА вместе с Великобританией, Германией, Италией и Францией.

В декабре 2019 года ВАДА признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил санкции до двух лет.

18 сентября сообщалось, что исполком ВАДА обсудит процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА кодексу организации на заседании, которое состоится 22 сентября в Шанхае (Китай).