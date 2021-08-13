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В РУСАДА заявили, что в июле у спортсменов взяли более 640 допинг-проб

16:13

В РУСАДА сообщили о том, что инспекторы допинг-контроля в июле взяли у спортсменов 641 допинг-пробу.

«В июле в качестве тестирующей организации было собрано 595 проб, в том числе 18 — на основе заключенных контрактов. По заказу других тестирующих организаций было отобрано 46 проб. Таким образом, всего в июле была взята 641 допинг-проба», — приводит сообщение пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале — 705, в марте — 701, в апреле — 896, в мае — 1 047, в июне — 1 127.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12124097

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Екатерина Савостина все материалы автора

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