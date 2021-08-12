РУСАДА в июле не смогло проверить на допинг 11 спортсменов

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) зафиксировали 11 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования на допинг в прошлом месяце.

«В июле было зафиксировано 11 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

В январе 2021 года было зафиксировано 12 подобных случаев, в феврале — 8, в марте — 19, в апреле — 14, в мае — 18, в июне — 21.

Вчера, 11 августа сообщалось, что РУСАДА открыло 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил в прошлом месяце.