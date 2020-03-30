В ОКР надеются, что ВАДА сможет оперативно и эффективно отреагировать на огромный вызов из-за коронавируса

Президент ОКР Станислав Поздняков выразил надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может справиться с проблемами, связанными с коронавирусом.

«Конечно, пандемия COVID-19 вносит свои коррективы и в процесс допинг-тестирования по всему миру, — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.- Многие национальные антидопинговые организации существенно сократили или полностью приостановили реализацию своих антидопинговых программ из-за различных законодательных ограничений и закрытых границ. Это является огромным вызовом для всей международной антидопинговой системы, и мы надеемся, что Всемирное антидопинговое агентство сможет оперативно и эффективно на него отреагировать.

При этом хотим напомнить, что российские спортсмены на протяжении последних лет являются наиболее тестируемыми спортсменами в мире. Наша твердая позиция заключается в том, что любые дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны будут в равной мере относиться к любому спортсмену вне зависимости от его национальной принадлежности.

А пока призываю всех спортсменов, тренеров и болельщиков: продолжайте соблюдать предписания и, пожалуйста, оставайтесь дома! Олимпийского вам терпения и крепкого здоровья!"

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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