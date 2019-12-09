Тина Канделаки: «Спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) по вопросу будущего российского спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

«Да, спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте — не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе «Крестного отца» делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться. Но согласятся ли наши чистые атлеты на еще четыре года давления, подозрений и упреков? Будем ли мы обвинять их в отсутствии патриотизма, когда они решат сменить спортивную юрисдикцию? Я знаю точно, что никого не смогу упрекнуть. Человек ищет, где лучше, а на утро 9 декабря лучше точно не у нас. И вот здесь мы подходим к вопросу ответственности, последствий и перспектив.

В этой истории есть конкретные виновники. Люди, которые хотели выслужиться там, где их никто об этом не просил. Они легко пожертвовали судьбами спортсменов, а теперь и спортивными перспективами всей страны. Мне кажется, нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять».

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн