РУСАДА проверило на допинг 481 легкоатлета за первый квартал 2019 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по март 2019-го протестировало 481 легкоатлета, информирует ТАСС.

Легкая атлетика – самый проверяемый спорт по количеству тестируемых спортсменов. Второе место у тяжелой атлетики – 139. Также проверили 73 биатлонистов и 97 лыжников.

Ранее сообщалось, что действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 метров Сергей Дубровский по итогам трех месяцев 2019 года восемь раз тестировался на наличие допинга.

Одиннадцать игроков сборной России прошли в марте допинг-тестирование