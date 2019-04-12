Бегун Дубровский самый проверяемый на допинг атлет с начала 2019 года

Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 метров Сергей Дубровский по итогам трех месяцев 2019 года является самым тестируемым спортсменом страны, информирует ТАСС. Согласно материалам РУСАДА, за первый квартал этот бегун восемь раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

24-летний спортсмен также является победителем "Мемориала Знаменских" - 2018, Международная ассоциация легкоатлетических федераций пока не выдала Дубровскому разрешение на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

По шесть раз в первые три месяца 2019 года проверялись инспекторами РУСАДА на допинг ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев, по пять - Сергей Широбоков и Роман Евстифеев (оба - ходьба), а также бегун Рудольф Верховых.