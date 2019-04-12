Одиннадцать игроков сборной России прошли в марте допинг-тестирование

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте протестировало 11 игроков сборной России, информирует ТАСС со ссылкой на организацию. Защитник "Ахмата" Андрей Семенов в первый весенний месяц года прошел такую проверку дважды.

Вместе с Семеновым были протестированы следующие игроки сборной России, вызванные на мартовские матчи: Алексей и Антон Миранчуки (оба - "Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания), Артем Дзюба ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Илья Кутепов и Роман Зобнин (оба - "Спартак").

Также в марте проверку прошли футболисты клубов Российской премьер-лиги: Бернард Бериша ("Ахмат"), Руслан Камболов и Владислав Пантелеев (оба - "Рубин"), Сергей Корниленко и Владимир Полуяхтов (оба - "Крылья Советов"), Дмитрий Торбинский и Александр Зотов (оба - "Енисей").

По итогам первого квартала самым тестируемым футбольным клубом России остается ЦСКА, у которого 10 игроков прошли проверку РУСАДА. Второе место занимает "Краснодар" (3), по два игрока были проверены у "Ростова", "Локомотива", "Ахмата", "Рубина", "Крыльев Советов", "Спартака" и "Енисея". У "Зенита" и "Урала" были проверены по одному футболисту.