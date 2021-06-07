РУСАДА получило план восстановления статуса соответствия от ВАДА

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Его необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.

«РУСАДА был получен план восстановления, разработанный и утвержденный ВАДА. Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА в течение двухлетнего периода для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения организацией условий восстановления в соответствии с решением CAS и нормами международного стандарта по соответствую кодексу ВАДА подписавшихся сторон», — приводит слова Буханова ТАСС.

В декабре 2020 года CAS частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.