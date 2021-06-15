Матыцин считает, что система борьбы с допингом в России одна из самых эффективных в мире
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире.
«В Российской Федерации система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире. Видим, что вся культура по отношению к допингу меняется. Видим свою задачу не только в санкциях, которые должны быть применены к нарушителю, но и в профилактике, образовательных программах, начиная с детско-юношеского спорта. Мы привержены этой позиции, и международное сообщество это видит. Это стратегическая линия, которая будет неукоснительно выполняться», — цитирует Матыцина ТАСС.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу между ВАДА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России запрещено проводить чемпионаты мира, а также Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.
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