Матыцин считает, что система борьбы с допингом в России одна из самых эффективных в мире

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире.

«В Российской Федерации система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире. Видим, что вся культура по отношению к допингу меняется. Видим свою задачу не только в санкциях, которые должны быть применены к нарушителю, но и в профилактике, образовательных программах, начиная с детско-юношеского спорта. Мы привержены этой позиции, и международное сообщество это видит. Это стратегическая линия, которая будет неукоснительно выполняться», — цитирует Матыцина ТАСС.