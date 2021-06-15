Допинг
Новости
Статьи
Новости   //    Допинг

Матыцин считает, что система борьбы с допингом в России одна из самых эффективных в мире

12:20
Теги:

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире.

«В Российской Федерации система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире. Видим, что вся культура по отношению к допингу меняется. Видим свою задачу не только в санкциях, которые должны быть применены к нарушителю, но и в профилактике, образовательных программах, начиная с детско-юношеского спорта. Мы привержены этой позиции, и международное сообщество это видит. Это стратегическая линия, которая будет неукоснительно выполняться», — цитирует Матыцина ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу между ВАДА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России запрещено проводить чемпионаты мира, а также Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11650693

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Оруэлл отдыхает? Японцы устроят тотальную слежку на Олимпиаде
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Венгрия — Португалия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 15 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд