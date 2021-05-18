Правительство США отказалось платить ВАДА 3 миллиона долларов взноса

Правительство США приняло решение не платить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) ежегодный взнос в размере 3 миллионов долларов, сообщает 18 мая АР. Власти намерены пересмотреть свое решение только в том случае, если увидят реальный прогресс и возможность более существенных реформ в организации в будущем.

Управление по борьбе с распространением наркотиков в США ранее представило в Конгресс отчет о деятельности ВАДА. 11 месяцев назад власти страны уже пригрозили приостановить финансирование организации. Общий бюджет ВАДА составляет 40 миллионов долларов.

Американская сторона жаловалась на недостаточное представительство в организации. Так, американцев нет в исполкоме ВАДА, состоящем из 14 человек. Они представлены только в некоторых консультативных группах. Также в США недовольны тем, как агентство справилось с допинг-скандалом на зимней Олимпиаде-2014 года в Сочи, который привел к санкциям в отношении российского спорта.

В отчете также содержится 10 предложений по улучшению работы ВАДА. В одном из них предлагается исключить членов МОК и представителей других связанных с ним спортивных организаций из исполнительного комитета агентства.