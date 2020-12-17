РУСАДА не в полной мере удовлетворено решением CAS

РУСАДА выпустило заявление по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне по иску ВАДА. Панель арбитров признала РУСАДА несоответствующим кодексом ВАДА, наложила ряд штрафов и отстранила агентство на два года.

В заявлении говорится, что РУСАДА не в полной мере удовлетворено данным решением.

— Как представляется, не все аругменты, представленные нашими юристами, были услышаны, — цитирует официальный сайт РУСАДА и.о. главы организации Михаила Буханова. — Но мы в полной мере приветствуем ответственный и разумный подход арбитров в отношении «чистых» российских спортсменов, а также принципа «коллективной ответственности», навязываемого ВАДА в отношении всего российского спорта.

Согласившись с логикой РУСАДА и других международных спортивных организаций и отказав ВАДА в наложении санкции на невиновных российских спортсменов, арбитраж проявил справедливость в этом знаковом для спортивной арбитражной практики деле и принял решение, отвечающее интересам всей международной спортивной общественности.

Тот факт, что ВАДА не смогло убедить арбитров CAS наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации — победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту.

Также Буханов выразил готовность выполнить условия восстановления и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами, включая ВАДА.