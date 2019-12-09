Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение ВАДА по санкциям в отношении России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Сегодня ВАДА направило решение руководителю РУСАДА. Теперь у РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа — согласны с решением или нет, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — Если не согласны, ВАДА отправляет иск в CAS, который будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает.

Я считаю, на все те вопросы и замечания, которые у них были, получены ответы. Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у ВАДА. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте ВАДА только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны.

Переданную нами базу нельзя сравнивать с базой Родченкова, она незаконная, непонятно как полученная, сворованная кем-то база. Почему она берется за основу для обвинений — непонятно. СК, эксперты запрашивали по базе всю информацию. До сих пор нет ответа от международных экспертов, почему они не считают эту базу не аутентичной.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн