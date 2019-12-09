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Павел Колобков: «База Родченкова — незаконная, непонятно как полученная, сворованная кем-то»

18:09
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Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение ВАДА по санкциям в отношении России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

9&nbsp;декабря. Лозанна. Крейг Риди (справа) и&nbsp;Витольд Банька: пресс-конференция двух президентов ВАДА по&nbsp;российскому вопросу. Канадец оставит свой пост поляку в&nbsp;конце года.Санкции ВАДА. Кто виноват и что делать

— Сегодня ВАДА направило решение руководителю РУСАДА. Теперь у РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа — согласны с решением или нет, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — Если не согласны, ВАДА отправляет иск в CAS, который будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает.

Я считаю, на все те вопросы и замечания, которые у них были, получены ответы. Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у ВАДА. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте ВАДА только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны.

Переданную нами базу нельзя сравнивать с базой Родченкова, она незаконная, непонятно как полученная, сворованная кем-то база. Почему она берется за основу для обвинений — непонятно. СК, эксперты запрашивали по базе всю информацию. До сих пор нет ответа от международных экспертов, почему они не считают эту базу не аутентичной.

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https://rsport.ria.ru/20191209/1562173634.html

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