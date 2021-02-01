Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал информацию, что российский легкоатлет Сергей Шубенков применял допинг.

«Я в это не верю. Все может быть, конечно. Но он был лицом страны целое десятилетие. Это человек, который десятилетие представляет российский спорт. Он в мировом топе, всегда на самом большом контроле. У нас он, Маша Ласицкене и Анжелика Сидорова — выдающиеся спортсмены. Они имеют свои команды, сами всегда проходят контроль», — цитирует Мутко «РБ Спорт».

28 января, Шубенков опроверг информацию о том, что он сдал положительный допинг-тест. По данным «СЭ», у легкоатлета сохраняются шансы оправдаться, так как запрещенный препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. Чемпион мира ждет вскрытия пробы «Б».