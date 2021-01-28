Драчев отреагировал на заявление IBU о виновности Бессеберга в защите интересов России

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «СЭ» отреагировал на заявление Независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), признавшей вину экс-главы организации Андреса Бессеберга в защите интересов российских биатлонистов в допинговых вопросах.

«Я примерно понимаю, за какой это период и какие спортсмены, но хотелось бы сначала более подробно прочитать. Однако, можно сказать, что это крайне негативная для российского биатлона новость. Все мы понимаем, как это происходило и что это было. Надо ждать определенных действий от IBU или ВАДА», — сказал Драчев.

Сегодня, 28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, считает, что это только начало выкоренения коррупции в спорте.

«Мы рады, что наша работа помогла этой комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого дела», — приводит слова Баньки официальный сайт ВАДА.

Андерс Бессеберг был президентом IBU с 1993 года по 2018-й.

(Данил Алешин)