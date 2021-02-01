Чемпионат мира по хоккею 2021 года может пройти в Латвии
11:42
Международная федерация хоккея думает над тем, чтобы провести ЧМ-2021 в Латвии без привлечения второй страны. Окончательное решение будет принято на совете организации во вторник, 2 февраля, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Изначально турнир должен был состояться в столицах Белоруссии и Латвии. Но 18 января стало известно, что Минск не примет чемпионат мира. Сегодня президент IIHF Рене Фазель сообщил «РИА Новости», что чемпионат может пройтив Дании, Латвии и Словакии.
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