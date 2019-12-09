Мартен Фуркад: «Думаю, Россию накажут»

Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что Россия будет наказана решением исполкома Всемирного антидопингового агентства.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу.

— Думаю, Россию накажут, — приводит NRK слова Фуркада. -Надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за нее. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте.

Все знают о моем отношении к допингу, я не могу обманывать. Но я недоволен ситуацией. Думаю, Россия важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала поворотным моментом для меня. Ещё одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания.