Комитет по соответствию ВАДА назвал эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом
Комитет по соответствию ВАДА положительно оценил работу РУСАДА по борьбе с допингом. В своем отчете комитет рекомендовал комплекс санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом.
При этом комитет отмечает, что работа РУСАДА по борьбе с допингом является эффективной, организация продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями, в том числе ведущими расследования внутри России. Поэтому комитет не рекомендует какой-либо особенный мониторинг, надзор или приостановку деятельности РУСАДА в течение четырехлетнего периода.
Рекомендации по санкциям были вынесены в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной ВАДА.