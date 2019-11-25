Комитет по соответствию ВАДА назвал эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом

Комитет по соответствию ВАДА положительно оценил работу РУСАДА по борьбе с допингом. В своем отчете комитет рекомендовал комплекс санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом.

При этом комитет отмечает, что работа РУСАДА по борьбе с допингом является эффективной, организация продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями, в том числе ведущими расследования внутри России. Поэтому комитет не рекомендует какой-либо особенный мониторинг, надзор или приостановку деятельности РУСАДА в течение четырехлетнего периода.

Рекомендации по санкциям были вынесены в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной ВАДА.